شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرشحين للحج .. خلال الساعات القادمة والان نبدء بالتفاصيل

تعلن وزارة الحج والعمرة خلال الساعات القادمة نتائج المرشحين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ والمطابقة أسمائهم لمعايير الترشيح للحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة الذين يشكلون 70٪ من نسبة الحجاج هذا العام وذلك من خلال رابط الكتروني و من خلال رسالة نصية على هاتف الجوال الذي تم تعريفه وربطه من خلال الطلب عند التقديم ، وكانت قد أوضحت من خلال الرابط عن أن التقديم سيكون مبدئي ، ولا يعتبر تسجيل نهائي للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية من المسار بعد التأكد من مطابقة المعايير الصحية و التنظيمية .

وكانت قد أكدت وزارة الحج والعمرة يوم (الإثنين) الماضي أن المعايير الصحية هي المحددة الرئيسي لاختيار الحجاج وستكون الأولوية عبر اختيار من لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 - 50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده ، فيما سيقتصر حجّ المواطنين السعوديين هذا الموسم الاستثنائي على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيُختارون من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية