شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرية الدمام تحصن 138 ألف رأس من الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الوحدة البيطرية بالدمام التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 154000 خدمة بيطرية مختلفة خلال النصف الأول من هذا العام.

وتضمنت الخدمات المقدمة تحصين 138000 رأس من الحيوانات ضد الأمراض المعدية والوبائية بمختلف اللقاحات البيطرية، ومعالجة 11500 رأس، ورفع 489 عينة لمختبر التشخيص البيطري من خلال عمليات الاستقصاء الوبائي والمسحات الميدانية، إضافة إلى تنفيذ 163 زيارة ميدانية، وتقديم 1101 استشارة بيطرية عبر خدمة بيطري الإرشادية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الخدمات المتعلقة بالصحة والرعاية الحيوانية تتمحور حول الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية وتطبيق برامج مكافحة الأمراض الفتاكة والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها، موصيا المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية بضرورة المتابعة الدورية لبرامج التحصينات التي تحمي الماشية من الأمراض المعدية والوبائية وتسهم بتنمية وإكثار الثروة الحيوانية.

من جانبه نوه مدير الوحدة البيطرية بالدمام الطبيب البيطري محمود الخميس بأهمية تقديم الأعلاف المتزنة إلى جانب التحصينات لرفع الكفاءة المناعية للحيوانات، وضرورة القيام بعمليات التنظيف والتطهير للحظائر لتجنب العدوى بالطفيليات ، مع تجنب إدخال أي حيوانات جديدة على القطيع القديم دون عزلهم لمدة 28 يوما، ومراعاة عدم إعطاء أي أدوية بيطرية دون الرجوع للمختصين.