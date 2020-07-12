مطلقة وتعيش مع شقيقها كيف تحصل على دعم حساب المواطن؟

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال عدم وجود تابعين وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزم تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على شكوى مواطنة قالت فيها: “أنا مطلقة وأعيش مع أخي على معاش الضمان؟ كيف يعطني أخي عقد إيجار وكيف أحصل على الدعم؟

التابعون والمستندات المطلوبة

ورد البرنامج بقوله “أهلا بك ، بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان).

وفي حال عدم وجود تابعين وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية”.

إيقاف تسجيل حساب متابعات الخليج 365

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن عدم صرف الدعم لبعض الحالات يرجع إلى إيقاف استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

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وأوضح الحساب أن ذلك الإيقاف يشمل كذلك كل من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

آلية تقديم الاعتراض

من جهة أخري، كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، ولكن يجب رفع أحد الإثباتات التالية :

– عقد موحد من شبكة إيجار

– صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية وإلا سيعتبر شخص تابع لرب الأسرة.

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