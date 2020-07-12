الحصيني عن ارتفاع الحرارة وتأثيرها على نضج التمور: الله يستر

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، النتائج المترتبة على استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، “الله يستر، إن استمرت الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق أيام أكثر هذا يعني نضج التمور بشكل يفوق ما يتطلبه السوق المحلي ” .

وأضاف: هذا ليس في صالح المزارع -باعتبار كثرة العرض وقلة الطلب- وليس في صالح المستهلك باعتبار قصر فترة الخراف أو الرطب، ومعروف ضرر شدة الحر على الإنسان والحيوان والنبات.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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