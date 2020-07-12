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فلكية جدة: مذنب نيووايز يظهر بسماء السعودية في هذا الموعد
من غروب شمس الثلاثاء المقبل وحتى السبت
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن المذنب نيووايز (C/2020 F3)، سيكون مرئياً في سماء المملكة من غروب شمس الثلاثاء المقبل وحتى السبت.
وأوضحت فلكية جدة، في بيان لها، أن أول فرصة مسائية لرؤية المذنب نيووايز، ستبدأ بعد غروب شمس اليوم، الأحد، حيث سيكون على ارتفاع 5 درجات فوق الأفق الشمالي – الشمال الغربي بعد 80 دقيقة من غروب الشمس.
وتابع البيان أنه بحلول يوم الثلاثاء 14 يوليو، سيكون ارتفاع المذنب قد تضاعف إلى 10 درجات، وسيقع إلى أعلى يمين موقع غروب الشمس، وبحلول 19 يوليو سيكون قد تضاعف مرة أخرى إلى 20 درجة، وفي ذلك الوقت سيكون قد انتقل إلى الأفق الشمالي الغربي.
وقال أبو زاهرة إنه من المتوقع أن أفضل وقت لمشاهدة المذنب نيووايز خلال المساء سيكون في الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري.
يجب التذكير بأن رؤية المذنب تحتاج إلى أفضل الظروف الجوية الممكنة، فحتى مذنب لامع مثل نيووايز يمكن طمسه بواسطة غيوم الأفق الرقيقة، الضباب، الهواء الرطب، الدخان، توهج الشفق وخاصة أضواء المدينة، لذلك كلما ابتعدت عن إضاءة المدن كلما كانت السماء مظلمة وتتحسن رؤية المذنب ويفضل استخدام المناظير.
وتشير القياسات أن قطر نواة المذنب تبلغ خمسة كيلومترات وهناك ذيل طويل جميل منحنيًا من الغبار بلون ضارب للصفرة يشاهد عبر المناظير والتلسكوبات الصغيرة، وإلى جانب الذيل الغباري هناك ذيل أيوني من الغازات، ويفترض رؤية الذيل الغباري بسهولة في السماء المظلمة وكلما اقترب المذنب من الأرض.
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