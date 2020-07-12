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شاهد.. القبض على مفحط حي المطار بالمدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من ضبط قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بحي المطار، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في “تويتر”، إن مرور منطقة المدينة المنورة تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي المطار، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ونشر المرور السعودي مجموعة من الصور تظهر المفحط أثناء ممارسته التفحيط، وصورة أخرى تظهر عملية القبض عليه.
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