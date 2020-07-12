بلدية الليث تعلن إصابة أحد منسوبيها بـ كورونا وتدعو المخالطين لعزل أنفسهم

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الليث

أعلنت بلدية محافظة الليث، اليوم الأحد، عن إصابة أحد منسوبيها في مكتب خدمات سعيا، بفيروس “كورونا” المستجد.

ودعت البلدية، في بيان لها، كل مَن خالط الموظف إلى سرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما طالبت بلدية الليث المخالطين بعزل أنفسهم حتى صدور نتيجة التحليل الخاص بهم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بالأمس عن تسجيل (2994) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2370) حالة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (229,480) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (165,396) حالة، بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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