، بالفيديو.. ما هي "جزيرة القتال" وكيف بُنيت في الإمارات؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - من فيلم "بروس لي".. حتى بطولة الفنون القتالية المقامة حاليًا

في فيلم بروس لي الشهير "دخول التنين" عام 1973، نشهد تجمع أعظم مقاتلي العالم في جزيرة خاصة لمسابقة فنون الدفاع عن النفس، قبل تحقيقهم الانتصار على "إمبراطورية جزيرة شريرة".

ويقول تقرير على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": ما حدث في ذلك الفيلم يتحول اليوم إلى واقع، مع توجه عدد من النجوم من مقاتلي اتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل المشاركة في أربع فعاليات للفنون القتالية المختلطة تقام هناك بين 11 و25 يوليو الجاري، وتبتدئ بنزال بين البطلين كامارو عثمان وخورخه ماسفيدال.

ما هي جزيرة القتال؟

اقترح دانا وايت، رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة، هذه الفكرة في محاولة لمواصلة استضافة فعاليات الاتحاد خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن في 21 مارس الماضي؛ بيد أن تلك الفعالية أُلغيت.

وقد أعلن "وايت"، عن خطة لتنظيم مباريات على جزيرة تخصص للمقاتلين الدوليين المحظور عليهم السفر إلى الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد قد بدأ في إقامة فعاليات بدون جمهور في "جاكسونفيل" و"لاس فيجاس" بأمريكا، قبل أن يؤكد "وايت" في 9 يونيو الماضي أن "جزيرة القتال" التي ستستضيف فعاليات الاتحاد ستقام في جزيرة "ياس" في أبو ظبي.

جزيرة "ياس" في أبو ظبي

وجزيرة "ياس" في أبو ظبي، ليست جزيرة صحراوية كما تخيل جمهور الاتحاد في البداية، ولا يصل الرياضيون إليها بقوارب؛ بل سيسافرون جوًّا إلى منتجع ترفيهي من فئة "خمس نجوم"، سَبَق أن نُظِّمت فيه ثلاث فعاليات للاتحاد في 2010 و2014 وفي سبتمبر الماضي.

وتستضيف جزيرة ياس، التي تبلغ مساحتها 9.6 أميال مربعة، سباق السيارات فورمولا1 (سباق جائزة أبو ظبي الكبرى) منذ عام 2009.

كما استضافت الجزيرة حفلات موسيقية مثل تلك التي أقامتها بيونسيه ومادونا وفريق رولينغ ستونز، وتضم أيضًا العديد من المتنزهات الترفيهية، ومن ضمنها عالم فيراري، بالإضافة إلى مركز تسوق وملعب غولف ومرسى وشاطئ.

تأمين الجزيرة ضد كورونا

سيسافر إلى الإمارات جوًّا نحو 630 من أعضاء الاتحاد ومن العاملين والرياضيين والمقاولين، ليتوجهوا إلى جزيرة القتال، بعد إجراء فحوص كشف فيروس كورونا عليهم جميعًا قبل سفرهم، ثم يخضعون لعدة فحوص أخرى في أبو ظبي. وفي المجمل من المتوقع إجراء حوالى 3300 فحص لكل الواصلين إلى الجزيرة.

وتُعد المسافة من المطار لجزيرة ياس، وهي نحو خمسة أميال بالسيارة، "منطقة آمنة" لا يمكن للزوار مغادرتها، وتضم نقاط تفتيش لمنع الجمهور من الدخول إليها. وتحتوي المنطقة على ملعب غولف وشاطئ وفنادق ومطاعم، بالإضافة إلى ثلاثة مرافق طبية يعمل فيها 17 شخصًا.

وسيبقى أكثر من 2500 من موظفي الاتحاد والموظفين العاملين في جزيرة ياس داخل هذه المنطقة، وقد خضع جميع الموظفين المحليين للحجر الصحي لمدة 14 يومًا؛ فضلًا عن اشتراط إجراء كل واحد منهم لثلاثة فحوص للكشف عن الفيروس تكون نتائجها سلبية.

كيف ستُجرى الفعاليات في الجزيرة؟

ستجرى المباريات ليلًا في حلبة يُطلَق عليها "فلاش فورم"، يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام من الفندق، وهي أصغر كثيرًا من الحلبة التي أقيمت عليها الفعالية السابقة.

وفي مدخل الحلبة ثمة "أنفاق" يضخ فيها بخار معقم يقتل 99% من البكتيريا السطحية، وتتمتع الحلبة بوجود مكيفات الهواء أيضًا؛ حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية في نهاية هذا الأسبوع.

نزالات الأبطال

وسيشارك في النزالات في الجزيرة ثلاثة من المقاتلين لم يتعرضوا لأي هزيمة سابقة؛ بحسب سجلهم في الاتحاد؛ إذ سيواجه بطل وزن الويلتر، الأمريكي النيجيري الأصل كامارو عثمان، خورخه ماسفيدال حامل لقب بي إم إف من اتحاد الفنون القتالية المختلطة، وسينازل اللاعب بيتر يان خوزيه ألدو للفوز بحزام الوزن الخفيف.. وفي وزن الريشة سيلتقي البطل ألكسندر فولكانوفسكي مع ماكس هولواي.

وقد وصل لاعب الفنون القتالية المختلطة البرازيلي ألدو، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى جزيرة ياس منذ بداية الأسبوع، وقال: "إنه لَأمر جميل القدوم إلى هنا، ورؤية الفندق وكل شيء قاموا ببنائه، إنه جنون، فهذه البنية التحتية كلها تبدو خيالية جدًّا".

مباريات نسائية

وفي واحدة من المباريات الرئيسية المنتظرة، ستواجه مجددًا لاعبة الفنون القتالية جيسيكا أندرادي البطلة السابقة في وزن القش للسيدات (من أخف الأوزان يتراوح بين 48 و52 كغم) روز ناماجوناس.

وقالت الأمريكية ناماجوناس، البالغة من العمر 28 عامًا: "ثمة بالتأكيد بعض الأشياء الصغيرة الغريبة، إنها مثل مدينة أشباح، ولا أشعر حقًّا بأنها جزيرة، لقد كنا للتو في غرفة الفندق".

وقد غادرت ماكان، البالغة من العمر 30 سنة، لندن جوًّا يوم الأربعاء؛ استعدادًا للنزال المرتقب في وزن الذبابة للسيدات ضد البرازيلية تاليا سانتوس في 16 يوليو الجاري.

وقالت ماكان من غرفتها في الفندق في لندن: "تبدو الحلبة على مستوى ممتاز، أما القفص المحيط بها والموجود على الشاطئ فيبدو للعرض فقط. وقد سألت إن كان بإمكاني التدريب فيه قبل النزال".

وأضافت قائلة: "إذا كنت مقاتلًا فلا تجعل بعض التغيير في المسار المعهود يؤثر على تفكيرك وتركيزك".

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