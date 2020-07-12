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أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.
وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا: إن 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.
وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.روسيا فيروس كورونا الجديد
روسيا.. 6615 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 727162وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12
أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.
وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا: إن 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.
وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:15 AM
قالت: 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس خلال 24 ساعة
أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.
وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا: إن 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.
وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.
، روسيا.. 6615 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 727162 ،
المصدر : الخليج 365
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