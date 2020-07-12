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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع والوجه وأملح.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة تبوك
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 11:42 AM
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل البدع والوجه وأملح
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع والوجه وأملح.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.
، حالة تستمر حتى 10 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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