شكرا لمتابعة خبر عن رصد أكثر من 400 مخالفة عمل تحت آشعة الشمس بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية من ضبط 415 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس .

في المقابل التزمت 1025 بالقرار ، وذلك ضمن حملات الوزارة الرقابية للتأكد من تطبيقه وحماية العمال من خطر الإجهاد الحراري .

وكانت وزارة العمل قد أعلنت منع العمل تحت آشعة الشمس منذ الشهرالماضي وذلك من 12 ظهراً حتى الثالثة عصراً .