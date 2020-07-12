شكرا لمتابعة خبر عن رصد أكثر من 400 مخالفة عمل تحت آشعة الشمس بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكن فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية من ضبط 415 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس .
في المقابل التزمت 1025 بالقرار ، وذلك ضمن حملات الوزارة الرقابية للتأكد من تطبيقه وحماية العمال من خطر الإجهاد الحراري .
وكانت وزارة العمل قد أعلنت منع العمل تحت آشعة الشمس منذ الشهرالماضي وذلك من 12 ظهراً حتى الثالثة عصراً .
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