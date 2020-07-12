شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية تعلق على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه مواطن في عفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

صدى

صدى

كشفت مصادر خاصة لصحيفة ""، اليوم الأحد، عن تعليق شركة المياه الوطنية على واقعة اختلاط مشتقات نفطية بمياه أحد المواطنين في محافظة عفيف، والتي كانت قد تناولتها "" .

وأوضحت المصادر، أنه فور ورود البلاغ باشرت الفرق الفنية المختصة عقار العميل واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبعد فحص الشبكة المغذية لعقار العميل والعقارات المجاورة تبينت سلامة الفحوصات المخبرية من أية تلوث في الشبكة العامة، وأن المادة البترولية التي وجدت في خزان العميل سببها تسرب من ورشة بترولية مجاورة للعقار.

وأكدت أنه تم القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم لخزان مياه العميل المتضرر وإعادة تعبئته من خلال تزويده بناقلة مياه مجانية؛ فيما رحبت شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء عن طريق منصاتها الرسمية، إما عبر الاتصال على الرقم 920001744 أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة.