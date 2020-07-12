شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2 شيول وثلاث شاحنات أثناء تجريف الأراضي ونهل الرمال بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تمكنت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع الإدارة العامة للمجاهدين من ضبط أشخاص يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال . تمكنت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع الإدارة العامة للمجاهدين من ضبط أشخاص يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال . وضبط لجنة البلدية وإدارة المجاهدين الأدوات المستخدمة وهي عدد ٢ شيول ، وعدد ٣ شاحنات تعمل بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية . ويأتي ذلك في إطار حملة امانة المنطقة الشرقية لتحسين المشهد الحضاري وحماية الأراضي .

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