شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: مذنب "نيووايز" يظهر في سماء المملكة من الثلاثاء إلى السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن المذنب نيووايز (C/2020 F3)، سيكون مرئيا في سماء المملكة من غروب شمس الثلاثاء المقبل وحتى السبت.

وأوضح أبو زاهرة أن أول فرصة مسائية لرؤية المذنب نيووايز، ستبدأ بعد غروب شمس اليوم، الأحد، حيث سيكون على إرتفاع 5 درجات فوق الأفق الشمالي – الشمال الغربي بعد 80 دقيقة من غروب الشمس.

وتابع أبو زهرة أنه بحلول يوم الثلاثاء 14 يوليو، سيكون إرتفاع المذنب قد تضاعف إلى 10 درجات، وسيقع إلى أعلى يمين موقع غروب الشمس، وبحلول 19 يوليو سيكون قد تضاعف مرة أخرى إلى 20 درجة، وفي ذلك الوقت سيكون قد انتقل إلى الأفق الشمالي الغربي.

Advertisements

وقال أبو زاهرة يتوقع بأن أفضل وقت لمشاهدة المذنب نيووايز خلال المساء سيكون في الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري.

يجب التذكير بأن رؤية المذنب تحتاج إلى أفضل الظروف الجوية الممكنة، فحتى مذنب لامع مثل نيووايز يمكن طمسه بواسطة غيوم الأفق الرقيقة، الضباب، الهواء الرطب، الدخان، توهج الشفق وخاصة أضواء المدينة، لذلك كلما ابتعدت عن إضاءة المدن كلما كانت السماء مظلمة وتتحسن رؤية المذنب ويفضل استخدام المناظير.

وتشير القياسات أن قطر نواة المذنب تبلغ خمسة كيلومترات وهناك ذيل طويل جميل منحنيًا من الغبار بلون ضارب للصفرة يشاهد عبر المناظير والتلسكوبات الصغيرة، وإلى جانب الذيل الغباري هناك ذيل أيوني من الغازات، ويفترض رؤية الذيل الغباري بسهولة في السماء المظلمة وكلما اقترب المذنب من الأرض.