شكرا لمتابعة خبر عن المنطقة الشرقية تستعد لفتح منافذها «تدريجيا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تستعد المنطقة الشرقية، لفتح منافذها «تدريجيا» أمام المغادرين والعائدين خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك في ظب جاهزية الأجهزة العاملة بالمنافذ سواء الجوازات أم الجمارك وغيرها لاستئناف حركة التشغيل واستقبال العابرين وفق أعداد تحددها الجهات المعنية في حينه.
وأكدت مصادر، على أنه لا فتح لمنافذ المنطقة الحدودية، وتشمل جسر الملك فهد، ومنافذ «الرقعي، والخفحي، والبطحاء»، قبل الحج، وأنه سيبدأ تدريجيا فور صدور القرار بذلك من الجهات المختصة.
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