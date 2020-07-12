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شكرا لمتابعة خبر عن بلدية «الليث» تسجل إصابة بالفيروس وتعزله وتطالب المخالطين بعزل أنفسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الليث (صدى):ناشدت بلدية محافظة الليث، المخالطين لأحد المصابين بكورونا والذي تم الكشف عنه في مكتب خدمات سعيا، بسرعة التوجه لإجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحاليل.
وكانت بلدية الليث قد سجلت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد منسوبيها الذي يعمل بمكتب خدمات سعيا وعلى الفور تم عزل الحالة، وناشدت البلدية جميع المخالطين له بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم، عملاً بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.
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