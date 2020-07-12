شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن أن دخل التأهيل الشامل لا يتم الإفصاح عنه ضمن مصادر الدخل الخاصة بالمستفيدين في البرنامج، وذلك ردا على إستفسار بهذا الشأن.

وكان حساب المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر "تويتر" جاء إستفسار له بهذا الشأن .

وكان حساب المواطن قد أودع الخميس الماضي 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثون حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.