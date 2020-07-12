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سبب ارتفاع أسعار الوقود في بعض المحطات بالطرق السريعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن سبب ارتفاع أسعار الوقود في بعض المحطات بالطرق السريعة مقارنة بداخل المدن.

وأوضحت الوزارة، إن النظام ينص على إضافة أجور النقل إلى أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة التي تبعد 50 كم أو أكثر عن أقرب محطة تعبئة لأرامكو .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة، قد رصدت خلال الجولات الرقابية، مخالفات ضد 23 محطة وقود امتنعت عن البيع وتلزمهم بفتحها والتعبئة للمستهلكين، فضلًا عن ضبط مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة.

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