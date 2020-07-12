شكرا لمتابعة خبر عن «تقويم التعليم والتدريب» تدعو للقاء حول إعادة فتح المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن عقد سلسلة اللقاءات عن جودة التعليم في ظل جائحة كورونا .
وكشفت الهيئة عن تقديم محاضرات حول " إطار إعادة فتح المدارس" وسيقدمها الدكتور خوان بارون لتقديم السيناريوهات والخطط المناسبة وذلك استعداداً للعام الدراسي المقبل ، ويمكن الإستفادة منها عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .
وكانت " هيئة تقويم التعليم والتدريب " قد أعلنت عن نتائج الإختبار التحصيلي امس الأحد عبر تطبيق توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .
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