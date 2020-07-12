شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من ٣٢ الف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية والعاجلة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الاولية والعاجلة بالتجمع الصحي الاول بمكة المكرمة اكثر من ٣٢ الف مستفيد وصرف أكثر من ٢٦ الف وصفة طبية خلال الـ ١٦ يوم الماضية حيث تستقبل المراكز كافة الحالات المرضية من المواطنين والمقيمين وتقدم خدماتها لجميف فئات المجتمع .

وتعد خدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية الركيزة الاساسية التي تتاح على نحو شامل لتقديم الرعاية الصحية للفرد والاسرة وخط العلاج الاول وحلقة الوصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع ويعد جزءا لايتجزأ من النظام الصحي الشامل الذي يهدف بالاساس الى المساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة.

ويبلغ عدد المراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي بمكه ٨٠ مركزا يعمل منها ٦٦ مركزا لفترة ٨ ساعات من الاحد - الخميس والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية الاساسية الشاملة من طب الاسرة، صحة الفم والاسنان، صحة الامومة والطفولة، التحصينات، الاحالة، تعزيز الصحة ، ااتوعية الصحية ، الامراض المعدية ، صحة المسنين، الامراض غير المعدية ، خدمات الطوارى ، صحة البئية ، خدمات المختبر ، خدمات الاشعة واخيرا الخدمات الصيدلانية.

كما خصص التجمع الصحي عدد ٨ مراكز للخدمات الرعاية العاجلة والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الاسبوع وهي ( مركز العزيزية - الزاهر - كدي والهجرة - النوارية - الشرايع ٧ - الجموم - بحره ) والتي تتواجد بالقرب من المستشفيات والتي تسهم بدورها بتخفيف الضغط والازدحام على طوارى المستشفيات خصوصا في الفترة المسائية خلال عطلة نهاية الاسبوع والاي تستقبل جميع الحالات من المرضى القادمين بل موعد وكذلك المحالين من مراكز صحية اخرى او ممن تم اعادة توجيههم من طوارى المستشفيات ممن لاتستدعي حالتهم استقبالها.

Advertisements

وتقدم ٦ مراكز تم تخصيصها لبرنامج (تطمن) والتي تشمل مركز (المنصور - حدا - الخالدية - شرائع المجاهدين - عروه - غران) لتقديم خدمة (تطمن) والتي اطلقتها مؤخرا وزارة الصحة في سبيل إجراءات الفحص لفايروس كورونا المستجد وأخذ المسحات من الذين يشعرون بأعراضه والتي تشمل .ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس ، ألم في الصدر ،سعال ، احتقان في الحلق ، إسهال او فقدان حاسة الشم والتذوق بدون الضرورة لحجز مسبق وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية العاجلة.

واستفاد من خدمة تطبيق صحتي اكثر من ٤٥٠٠ مستفيد و هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية. يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي في المملكة، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفايروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية، احتساب الخطوات عن طريق الإرتباط بخدمة أبل الصحية, ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي.