شاهد: فيديو المتحرشة بالطفل في السعودية كامل

تصدر هشتاك المتحرشة بالطفل مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، جاء ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو مخل بالحياء لمرأة تتحرش بطفل لا يتجاوز 14 عاما، مما أثار جدلا واسعا في الخليج والوطن العربي.

وأطلق هشتاك المتحرشة بالطفل الذي ظهر في فيديو مؤسف أثناء محاول الطفل الهروب من المرآة الذي تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أحدث ضجة واسعة.

وغرد أحد النشطاء معلقا على الحادثة:" لن يرفعوا هاش ولا يسبوها كونها انثى تحرشت وليس ذكر ولم يبكون ولن يفتعلوا الدراما بسبب عنصريتهم يصبح فعلك جريمه اذا كنت ذكر اما الانثى مهما فعلت فهي مقدسه بالنسبه لعنصريتهم المقرفه".

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وقال أحد النشطاء:" الذكر كائن مريض مستحيل اقدر افهمه وقسما عضما مااتزوج ذكر لانهم انخلقو بجزم مو عقول للاسف ماتوقعت اقول كذا بحياتي الا لما شفتهم ساحبين على قضيته التحرش ومركزين على سالفه ان الانثى هي الي تحرشت وليس ذكر ومقارنات وعنصريه وحركات اطفالوجه خجول!العنم المرض".

وطالب النشطاء والمغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بتحقيق في ملبسات الحادث والمعاقبة الشديدة للفاعلة، بسبب تكررها بشكل كبيرة في الآونة الاخيرة.

وشهد العالم في السنوات الأخيرة تعرض الفتيات والسيدات إلى التحرش والاغتصاب في جميع الأوقات سواء عن طريق التحرش الجنسي او التحرش اللفظي، والتي أجبرت بعض النساء على كتمان الألم النفسية والجسدية، إلا أن بعضهن قررن مواجهة التحرش والتصدي لهذه الأفعال المشينة والتي أصبحت قضية رأي عام ويحاسب عليها القانون الآن.

وكانت أخر جريمة اغتصاب هزت العالم هي جريمة الطفل السوري اغتصاب الطفل السوري في لبنان الذي ظهر في فيديو مؤسف أثناء صراخه ومحاولته الهرب من للبنانيين البشرية الثلاثة الذين صوروه خلال اغتصابه بمنطقة البقاع في لبنان.