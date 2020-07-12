شديد الحرارة بـ«الرياض والشرقية».. الأرصاد تعلن توقعات «طقس الأحد» لمناطق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد، لافتة إلى طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت في تقرير لها اليوم الأحد إلى تأثير الرياح النشطة على مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان وعسير.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأحد: