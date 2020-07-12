حساب المواطن يجدِّد التذكير: تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار

ابتداءً من 18 سنة..
جدد حساب المواطن التذكير بأن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة.
جاء ذلك ردًا على تساؤل عبر حساب خدمة المستفيدين ورد فيه: «هل يشترط استقلال السكن للي عمره أكثر من ٢٥ سنة؟؟».
ورد البرنامج قائلًا إن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار (ذكر أو أنثى) ابتداءً من 18 سنة؛ حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب.
وأضاف برنامج حساب المواطن أن وثائق الاستقلالية تشمل: (عقد الإيجار الموحد، أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية).
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