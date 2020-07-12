منذ بداية الجائحة.. التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي في مدن المملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 40 ألفًا و130 حالة من إجمالي 165 ألفًا و396 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما زالت 61 ألفًا و903 حالات نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي 23,123 في مكة المكرمة و22,888 في جدة و13,017 في المدينة والمنورة و9,571 في الهفوف و9,051 في الدمام و4,815 في الطائف و4,050 في الخبر و3,487 في القطيف و3,453 في الجبيل و2,209 في المبرز و2,186 في خميس مشيط وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة.

كما تم تعافي 1,867 في الظهران و1,470 في بريدة و1,457 في تبوك و1,285 في أبها و1,222 في الدرعية و1,026 في بيش و970 في نجران و879 في ينبع و865 في حفر الباطن و844 في الخرج و709 في وادي الدواسر و706 في صفوى و609 في حائل و464 في بيشة و449 في راس تنورة و421 في المزاحمية.

فيما تم تعافي 381 في جازان و369 في محايل و360 في عنيزة و356 في أحد رفيدة و355 في الجفر و353 في بقيق و332 في خليص و316 في المجمعة و280 في شرورة و274 في العيون و243 في حوطة بني تميم و236 في الباحة و204 في القنفذة و200 في صبيا.

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بينما تم تعافي 196 في حدة و194 في عرعر و192 في حريملاء و173 في المجاردة و172 في النعيرية و171 في النماص و164 في الزلفي و158 في الخفجي و153 في ساجر و147 في الرس و129 في صامطة و117 في المخواة و114 في كل من المضة وضرما و110 في بلجرشي و108 في سكاكا و104 في كل من الدلم وثادق و103 في كل من الرويضة ورماح والسحن و101 في وادي بن هشبل و100 في رنية.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 229480 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 165396 حالة، كما تم تسجيل 30 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2181 حالة.