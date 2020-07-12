السعودية اليوم / الأمل في نفوسنا والمجتمع " .. محاضرة عن بُعد بتبوك



تبوك 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بتبوك غداً, محاضرة بعنوان " الأمل والفأل في نفوسنا والمجتمع " عند الساعة العاشرة مساءً عبر البث المباشر لقناة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن نشاط المركز الشهري لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:35ت م

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