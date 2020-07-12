شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمفحط عرض حياة الآخرين للخطر بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور منطقة المدينة المنورة قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي المطار، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

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