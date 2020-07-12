شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يتلف 23 لغما أرضيا بطريقة صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مشروع مسام عملية إتلاف لـ23 لغم أرضي في منطقة ذباب بمديرية المخا بالساحل الغربي.

وتمت عملية الإتلاف التي نفذتها الفريق 30 مسام الخاص بجمع القذائف باستخدام طريقة الإحراق، وهي طريقة حديثة وصديقة للبيئة كونها تمنع حدوث أي ضوضاء ولا تؤثر البتة على المناطق السكنية القريبة من موقع تنقيذ العملية.

وأشرف على عملية الإتلاف هذه خبراء مشروع مسام الأجانب وبحضور مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة عدن.

وتعد هذه العملية هي الثانية التي يقوم بها المشروع خلال شهر يوليو. وتعد هذه العملية وفقا لمدير العمليات بمشروع مسام السيد رتيف هورن عملية تقنية حديثة وصديقة للبيئة، يتم فيها التخلص من الألغام في ظروف خاصةً، إذ أنه يتم استخدام هذه الطريقة عندما يستلزم الأمر تدمير عناصر منفجرة في مناطق مدنية، ويستخدم أيضا لتدمير العناصر ذات المواد شديدة الحساسية، والتي يصعب نقلها، ويتوجب تدميرها في المكان الذي وجدت فيه.