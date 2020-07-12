2020-07-12

التجارة: 41% زيادة الإقبال الخليجي على الاستثمار في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

منحت وزارة التجارة 366 سجلاً تجارياً جديداً لمستثمرين خليجيين خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ260 سجلاً تجارياً في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 41%.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن البحرين تصدرت قائمة أعلى الجنسيات الخليجية في إصدار السجلات التجارية، تلتها الإمارات ثم الكويت.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تصدر قائمة أبرز الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام.

وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات المصدرة لخليجيين وتشمل شركاء سعوديين خلال العام الماضي بلغ 1546 سجلاً تجارياً.

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