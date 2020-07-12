رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم, تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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