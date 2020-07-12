إصابة 14 لاعبًا بـ كورونا تُلغي مباراة كرة قدم بالبرازيل

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

قررت وزارة الصحة البرازيلية إلغاء مباراة مهمة في كرة القدم، كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة سانتا كاترينا، وذلك بسبب ثبوت إصابة 14 لاعبًا في أحد الفرق البرازيلية بـ فيروس كورونا Covid -19.

ووفقًا لـ “رويترز” فإن وزارة الصحة البرازيلية أكدت أن الفحوصات أثبتت إصابة 14 لاعبًا في أحد الفرق بالبرازيل دون تسميته مضيفة أنه لا بد من كل اللاعبين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

شابيكوينسي صاحب أكبر عدد من إصابات كورونا

وكان من المنتظر إقامة مباراة بين فريقي شابيكوينسي ضد نادي أفاي في جولة الإياب اليوم الأحد، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز فريق شابيكوينسي بثنائية دون رد، وذلك عقب بدء منافسات بطولة ولاية سانتا كاترينا يوم الأربعاء الماضي.

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وفي سياق آخر، كانت شبكة “جلوب سبورت” البرازيلية كشفت أن الفريق البرازيلي الذي ثبت إصابة عدد كبير من لاعبيه بـ فيروس كورونا هو نادي شابيكوينسي.

البرازيل ثاني أكثر الدول تضررًا بسبب كورونا

يذكر أن دولة البرازيل تُعد ثاني أكثر دولة بالعالم تضررًا من فيروس كورونا، حيث وصل عدد حالات الإصابة في أراضيها إلى 1.5 مليون إصابة بجانب وجود 70 ألف حالة وفاة تأثرًا بالفيروس.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أُصيب بـ فيروس كورونا يوم الاثنين الماضي، حيث جاءت نتيجة الفحوصات إيجابية.

وقال جايير بولسونارو لشبكة CNN Brasil في مقابلة مباشرة بعد إعلان نتيجة اختباره: أنا بخير تمامًا، مضيفًا أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين ووصفه بأنه فعال ضد الفيروس، وذلك على الرغم من أن استخدامه لم يصرح به معظم خبراء الصحة على مستوى العالم، ويمكن أن يحمل آثارًا جانبية خطيرة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا كان تسبب في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية، حيث تم تأجيل أولمبياد طوكيو وبطولة كأس أمم أوروبا لصيف عام 2021.

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