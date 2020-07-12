الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجبل الأسود

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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