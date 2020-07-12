، هنا محتوياته.. "تعليم الرياض" تصدر دليلًا وقائيًّا لمنسوبيها من "كورونا" ،

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أصدرت وحدة التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، دليلًا توعويًّا وقائيًّا موجهًا لمنسوبي الإدارة؛ وذلك انطلاقًا من تفعيل إجراءات السلامة المهنية للمنسوبين، وأهمية توعيتهم لوقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا داخل مقار العمل.
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بدر الوهبي، أن الدليل المُعَد تَضَمّن إرشادات متنوعة للموظف لحماية نفسه والآخرين أثناء أدائه مهام عمله، تم استخلاصها من المصادر المعتمدة في وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
وأشار "الوهبي" إلى أن دليل وقاية الموظف من فيروس كورونا "كوفيد-19" في مقار العمل، سيوزع على جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المتاحة؛ داعيًا الراغبين في الحصول عليه إلى التواصل مع وحدة التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية.
من جهتها، أوضحت مديرة وحدة التواصل الداخلي الدكتورة عبير الشعيل، أن الدليل احتوى على إرشادات لحماية الموظف الشخصية، ووقاية مكتبه، وطريقة تعامله مع المستفيدين والمعاملات الورقية، وطريقة تعامله في الاجتماعات، إضافة إلى عدد من التطبيقات المعتمدة من الجهات المختصة، مثل "طمني" و"توكلنا" و"موعد"، و"تطبيق صحة"، و"تباعد"، وعدد من النصائح والتوجيهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والعودة بحذر، وطريقة استخدام الكمامات، ودعوة إلى التطوع من خلال منصة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية.
وزارة التعليم
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 10:01 AM
سيوزع عبر البريد الإلكتروني والوسائل المتاحة.. و"الزهراني" يدعو للتواصلهنا محتوياته.. "تعليم الرياض" تصدر دليلًا وقائيًّا لمنسوبيها من "كورونا"
أصدرت وحدة التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، دليلًا توعويًّا وقائيًّا موجهًا لمنسوبي الإدارة؛ وذلك انطلاقًا من تفعيل إجراءات السلامة المهنية للمنسوبين، وأهمية توعيتهم لوقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا داخل مقار العمل.
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بدر الوهبي، أن الدليل المُعَد تَضَمّن إرشادات متنوعة للموظف لحماية نفسه والآخرين أثناء أدائه مهام عمله، تم استخلاصها من المصادر المعتمدة في وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
وأشار "الوهبي" إلى أن دليل وقاية الموظف من فيروس كورونا "كوفيد-19" في مقار العمل، سيوزع على جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المتاحة؛ داعيًا الراغبين في الحصول عليه إلى التواصل مع وحدة التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية.
من جهتها، أوضحت مديرة وحدة التواصل الداخلي الدكتورة عبير الشعيل، أن الدليل احتوى على إرشادات لحماية الموظف الشخصية، ووقاية مكتبه، وطريقة تعامله مع المستفيدين والمعاملات الورقية، وطريقة تعامله في الاجتماعات، إضافة إلى عدد من التطبيقات المعتمدة من الجهات المختصة، مثل "طمني" و"توكلنا" و"موعد"، و"تطبيق صحة"، و"تباعد"، وعدد من النصائح والتوجيهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والعودة بحذر، وطريقة استخدام الكمامات، ودعوة إلى التطوع من خلال منصة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية.
، هنا محتوياته.. "تعليم الرياض" تصدر دليلًا وقائيًّا لمنسوبيها من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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