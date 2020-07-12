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أعلنت بلدية محافظة الليث إصابة أحد منسوبيها في مكتب خدمات سعيا، بفيروس كورونا المستجد، وناشدت مَن خالطوه بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم.
وكانت بلدية الليث قد سجلت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد منسوبيها الذي يعمل بمكتب خدمات سعيا وعلى الفور تم عزل الحالة، وناشدت البلدية جميع المخالطين له بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم، عملاً بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.فيروس كورونا الجديد بلدية محافظة الليث الليث
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 09:03 AM
بمكتب خدمات سعيا.. وطالبت المخالطين له بإجراء الفحص
أعلنت بلدية محافظة الليث إصابة أحد منسوبيها في مكتب خدمات سعيا، بفيروس كورونا المستجد، وناشدت مَن خالطوه بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم.
وكانت بلدية الليث قد سجلت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد منسوبيها الذي يعمل بمكتب خدمات سعيا وعلى الفور تم عزل الحالة، وناشدت البلدية جميع المخالطين له بسرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم، عملاً بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.
، "بلدية الليث" تعلن إصابة أحد منسوبيها بفيروس كورونا وعزل الحالة ،
المصدر : الخليج 365
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