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شكرا لقرائتكم ترامب يرتدي الكمامة لأول مرة منذ ظهور كورونا في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب يرتدي الكمامة لأول مرة منذ ظهور كورونا في أمريكا
بسبب ارتفاع حالات الإصابة بشكل مضطرد
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناعاً واقياً من فيروس “كورونا” لأول مرة منذ ظهور الجائحة في بلاده.
وظهر ترامب وهو يرتدي كمامة خلال زيارته أمس (السبت)، لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن.
وظل الرئيس الأمريكي رافضاً لارتداء القناع أو الكمامة، بالتزامن مع ظهوره الدائم في كل تنقلاته بدونها، رغم دعوته الدائمة للمواطنين للالتزام بالقناع.
في سياق متصل ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 3ر2% أمس السبت، مقارنة بالفترة نفسها من يوم الجمعة إلى 22ر3 مليون حالة، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 401029 حالة، بزيادة 2ر0% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.
وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 9ر7% في عدد الحالات منذ أمس ليصل الإجمالي إلى 54699 حالة.
وفي المقابل سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ 96 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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