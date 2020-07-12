أستراليا توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون من أعراض شديدة.

يشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة بالإضافة إلى أستراليا.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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