- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أستراليا توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أستراليا توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون من أعراض شديدة.
يشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة بالإضافة إلى أستراليا.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.