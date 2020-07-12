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بالفيديو.. مواطن بالقصيم يفتح منتجعه مجاناً للزوار ثلاثة أيام بشرط
للتأكيد على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما
متابعات الخليج 365 - القصيم
أطلق مواطن بمنطقة القصيم مبادرة اجتماعية جميلة ورائعة للتأكيد على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما.
وقرر متابعات الخليج 365 فتح منتجعه الخاص للزوار مجاناً لمدة 3 أيام، شريطة أن يُحضر الزائرُ معه أحدَ والديه أو كليهما، ولن يتم السماح بالدخول سواء للزوج أو الزوجة في حالة عدم إحضار الوالدين أو أحدهما.
ويوجد في المنتجع الذي سيفتتحه صاحبه مجاناً ابتداءً من غدٍ الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، حيوانات وبحيرات وأشجار متنوعة.
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