التدريب التقني: قنوات مباشرة وإجراءات لمضاعفة توفير فرص التوظيف

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة, دعوتها لمسؤولي ومسؤولات الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظات المنطقة لحضور اللقاء الذي يستعرض آلية التنسيق الوظيفي الحديثة بموقع (تقني) وتخصصات التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة, والذي يُعقد يوم غد الاثنين عبر منصة غرفة جدة.

Advertisements

وبهذه المناسبة أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة, أهمية فتح قنوات مباشرة بين منسقي التوظيف في المنشآت التدريبية وقطاعات الأعمال الأمر الذي يعني مضاعفة توفير فرص التدريب والتوظيف ، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الكوادر المهنية الوطنية للعمل في العديد من المجالات الوظيفية الإدارية والفنية في ظل التعاون مع منشآت القطاع الخاص، مؤكداً أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل المحور الرئيسي لاستكمال متطلبات تحقيق التكامل والتنمية بين القطاعات.

ونوه كدسة بالدور الذي تمثله غرفة جدة تجاه استضافة العديد من اللقاءات المهنية التي تعرّف بالتخصصات التقنية والمهنية التي تدرّب عليها الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة وتعزز التواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتذلل العوائق التي تواجه قطاعات التوظيف وتفعيل التواصل الإلكتروني بين مراكز التنسيق الوظيفي وقطاعات الأعمال، في الوقت الذي فتحت منشآت التدريب التقني أبوابها للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل تعزيز إمكانات الوصول الشامل, وهو ما يعني العمل على استحداث برامج وآليات جديدة لتوظيفهم وتوفير بيئة تسهم في عطائهم.

يشار إلى أن اللقاء الذي يقام عن بُعد يستقبل مسؤولي ومسؤولات الموارد البشرية بالقطاع الخاص بمحافظات منطقة مكة المكرمة عبر التسجيل من خلال الرابط التالية (اضغط هنا) .

المزيد

جديد الأخبار