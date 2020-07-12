الأرصاد تتوقع طقساً شديد الحرارة ورياحاً نشطة على 7 مناطق

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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