، كورونا في العالم: حالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 12.59 مليون والوفيات 560026 ،

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أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 12.59 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 560026 شخصاً توفوا من جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة، ومليوناً و800827 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالات وفاة و720547 حالة إصابة.فيروس كورونا الجديد
كورونا في العالم: حالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 12.59 مليون والوفيات 560026صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-12
أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 12.59 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 560026 شخصاً توفوا من جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة، ومليوناً و800827 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالات وفاة و720547 حالة إصابة.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:34 AM
الولايات المتحدة في الصدارة تليها البرازيل ثم الهند وروسيا في المركز الرابع
أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 12.59 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 560026 شخصاً توفوا من جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة، ومليوناً و800827 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالات وفاة و720547 حالة إصابة.
، كورونا في العالم: حالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 12.59 مليون والوفيات 560026 ،
المصدر : الخليج 365
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