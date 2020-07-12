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سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.
وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.فيروس كورونا الجديد
البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12
سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.
وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:34 AM
إجمالي الإصابات مليون و839 ألفًا والضحايا 71469
سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.
وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.
، البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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