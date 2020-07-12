، موريتانيا: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5275 إصابة مؤكدة في البلاد.
وأضاف المسؤول الصحي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 833 تحليلاً مخبرياً، وذلك بالتزامن مع تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2160 شخصاً.
وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، ليصبح عدد المتوفين 147 شخصاً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في الرابع عشر من شهر مارس الماضي.فيروس كورونا الجديد
موريتانيا: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12
أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5275 إصابة مؤكدة في البلاد.
وأضاف المسؤول الصحي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 833 تحليلاً مخبرياً، وذلك بالتزامن مع تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2160 شخصاً.
وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، ليصبح عدد المتوفين 147 شخصاً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في الرابع عشر من شهر مارس الماضي.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:27 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5275 إصابة مؤكدة في البلاد.
وأضاف المسؤول الصحي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 833 تحليلاً مخبرياً، وذلك بالتزامن مع تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2160 شخصاً.
وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، ليصبح عدد المتوفين 147 شخصاً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في الرابع عشر من شهر مارس الماضي.
، موريتانيا: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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