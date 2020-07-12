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أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا اليوم السبت، إصابة 13 ألفًا و497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 ألفًا و184 شخصًا من بينهم 3971 حالة وفاة.
وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.
وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرّة المتاحة والأكسجين الطبي.فيروس كورونا الجديد
في يوم واحد.. جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12
أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا اليوم السبت، إصابة 13 ألفًا و497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 ألفًا و184 شخصًا من بينهم 3971 حالة وفاة.
وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.
وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرّة المتاحة والأكسجين الطبي.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:27 AM
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفًا من بينهم 3971 حالة وفاة
أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا اليوم السبت، إصابة 13 ألفًا و497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 ألفًا و184 شخصًا من بينهم 3971 حالة وفاة.
وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.
وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرّة المتاحة والأكسجين الطبي.
، في يوم واحد.. جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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