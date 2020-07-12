محمد بن مسعود - الدمام - وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 3,173,202 حتى تاريخ اليوم سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا الولايات المتحدة: تسجيل 66,281 إصابة مؤكدة و811 وفاة كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة. Advertisements 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:26 AM وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 3,173,202 حتى تاريخ اليوم وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 3,173,202 حتى تاريخ اليوم سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة: تسجيل 66,281 إصابة مؤكدة و811 وفاة كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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