شكرا لمتابعة خبر عن مقطع مؤثر لوزارة الصحة ودعت خلاله طبيب توفى جراء كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعدت وزارة الصحة مقطعًا لتوديع أحد الأطباء المتوفين جراء إصابته بفيروس كورونا. أعدت وزارة الصحة مقطعًا لتوديع أحد الأطباء المتوفين جراء إصابته بفيروس كورونا. والطبيب المتوفى يدعى " محمد " عمل بمهنته طوال 20 عامًا، وكان يرفض الحصول على إجازة مرضية. وبحسب المقطع الذي نشرته الوزارة، فإن الطبيب رحمه الله، كان متواضعًا وشجاعا في مواجهة الفيروس.

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