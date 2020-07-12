شاهد.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يبكي متأثراً خلال دفن رفيق دربه عبدالله آل الشيخ

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أظهر مقطع فيديو الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يبكي ويكفكف دموعه خلال دفن رفيق دربه عبدالله آل الشيخ.
وأوضح الفيديو عددا من المشيعين في المقبرة، ومن بينهم الأمير، والذي بدا عليه التأثر الشديد لفقد صديقه الراحل.
كما نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الفقيد، داعيا له بالمغفرة والرحمة.
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