شاهد.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يبكي متأثراً خلال دفن رفيق دربه عبدالله آل الشيخ

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أظهر مقطع فيديو الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يبكي ويكفكف دموعه خلال دفن رفيق دربه عبدالله آل الشيخ.

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وأوضح الفيديو عددا من المشيعين في المقبرة، ومن بينهم الأمير، والذي بدا عليه التأثر الشديد لفقد صديقه الراحل.

كما نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الفقيد، داعيا له بالمغفرة والرحمة.



