لأول مرة ترامب يرتدي كمامة منذ ظهور “كورونا” في أمريكا

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ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناعاً واقياً من فيروس “كورونا” لأول مرة منذ ظهور الجائحة في بلاده. وظهر ترامب وهو يرتدي كمامة خلال زيارته أمس (السبت)، لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن. وظل الرئيس الأمريكي رافضاً لارتداء القناع أو الكمامة، بالتزامن مع ظهوره الدائم في كل تنقلاته بدونها، رغم دعوته الدائمة للمواطنين للالتزام بالقناع.





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