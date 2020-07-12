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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الأحد) هو آخر أيام مربعانية القيظ وأول أيام جمرة القيظ، والتي يشتد فيها حرارة باطن الأرض.
وأضاف الزعاق في مقطع فيديو، أن جمرة القيظ تستمر 39 يوماً مُقسمة على ثلاثة نجوم كل منها 13 يوماً؛ ما يعني أنه يتبقى على شدة الحرارة 39 يوماً، ومن ثم تبدأ حرارة الصيف في النزول تدريجياً.
ونوه إلى أنه خلال جمرة القيظ تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء، ومع انتهائها يبدأ الحر اللاهب بالانكماش وتتحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق”: اليوم تنتهي مربعانية القيظ وتبدأ جمرة القيظ.. وهذه مدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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