«تطبيق توكلنا» يعلن إتاحة نتائج الاختبار التحصيلي

أكد تطبيق توكلنا أنه يمكن الآن وبالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاطلاع على نتائج الاختبار التحصيلي.

وقال تطبيق توكلنا عبر حسابه بموقع «تويتر»: «إن تطبيق توكلنا وبالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب يسهل الاطلاع على نتائج الاختبار التحصيلي.. الآن اطلع على النتائج بضغطة زر».

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يُذكر أن الاختبار التحصيلي عقد هذا العام على عدة مراحل؛ حيث تم إجراء الاختبار التحصيلي خلال الفترة من 16–17 شوال 1441هـ الموافق 8–9 يونيو 2020م، لمن هم في المنازل.

كما تم عقد الاختبار في مقررات الاختبارات المحوسبة خلال الفترة من 16–26 شوال 1441هـ الموافق 8–18 يونيو 2020م.