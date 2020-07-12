علام / تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين



بكين 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات بأن جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج وأنه لا توجد اصابات محلية اضافية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 83 الفا و 594 شخصا، مع 4 الاف و 643 حالة وفاة.

// انتهى //

07:22ت م

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بكين 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفادت السلطات بأن جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج وأنه لا توجد اصابات محلية اضافية.وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 83 الفا و 594 شخصا، مع 4 الاف و 643 حالة وفاة.// انتهى //07:22ت م0011

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