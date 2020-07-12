

سول 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليا و23 حالة قادمة من الخارج.

// انتهى //

07:21ت م

0008



سول 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 13 الفا و 417 شخص.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليا و23 حالة قادمة من الخارج.// انتهى //07:21ت م0008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.